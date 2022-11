Share on Twitter

Natural de São Raimundo Nonato (Piauí), o ex-cortador de cana já percorreu mais de 600 mil km de bicicleta. Em conversa com o prefeito Dr. Joaquim Pinheiro, Renato comentou que sobrevive apenas de doações. “Já estive em Pedro Afonso no ano de 2019, assim como de todas as outras cidades, levo sempre algo de aprendizado”, afirma o ciclista.

O prefeito Dr. Joaquim Pinheiro desejou sucesso e boa sorte ao ciclista. “É um exemplo de aventureiro, coragem e superação. Agradeço ao Renato por passar pela nossa cidade. Sempre será bem-vindo”, ressalta o chefe do Poder Executivo Municipal.

De Pedro Afonso, o aventureiro segue rumo ao Jalapão e, de lá, para o Piauí, sua terra natal. Para suportar os desafios da viagem, ele carrega uma barraca, lençol, travesseiro, reserva de pneu, ferramentas, roupas e materiais de higiene pessoal.