Essa motivação a manteve focada para superar as provas que variam entre 60 e 80 km na zona rural, com subidas e descidas do percurso, brigando ainda contra o sol, o vento e a poeira. “Eu já seria uma atleta da categoria master, mas ainda estou bem competindo na elite. Em geral, as adversárias eram mais novas”.

Além de provas locais, Jorleane foi convocada para a Seleção Tocantinense por dois anos consecutivos (2021 e 2022) para disputar a Copa Norte e Nordeste. Na primeira oportunidade, ela foi vice-campeã na prova de contra-relógio.