Eleição por aclamação foi realizada na noite desta terça-feira (26) no Centro de Convenções. Após a eleição, a nova diretoria e simpatizantes destacaram a necessidade de fazer, com urgência, um novo Estatuto do Gurupi Esporte Clube, assim como desafios de mostrar transparência financeira para os torcedores e investidores e criação de uma loja do time e disponibilizar carteira sócio para os torcedores para fortalecer e dar independência para o Camaleão do Sul.

Por Régis Caio

A chapa Força e Coragem vai assumir o comando do Gurupi para o próximo biênio. A eleição ocorreu de forma tranquila e o desportista Davi Lima assumirá a presidência do clube.

Na oportunidade, o ex-presidente Wilson Castilho conduziu o processo e agradeceu a todos pelos 14 anos que esteve a frente do Camaleão do Sul. “Conseguimos várias conquistas e títulos, além de estarmos com frequência em competições do país, desejo sucesso a nova diretoria”, disse Castilho antes de passar o comando a Davi Lima.

A nova diretoria terá agora o desafio de montar o elenco visando o campeonato tocantinense que começa no próximo mês. “Estamos com uma boa expectativa, e vamos fazer o melhor para o clube, com vários projetos voltados para revelação de novos atletas da cidade e a transformação de clube-empresa”, destacou o novo Presidente.

O Gurupi estreia no dia 21 de fevereiro no campeonato tocantinense contra o Araguacema. O atual presidente, Davi Lima, se colou à disposição para exercer o cargo de treinador do time e assim economizar e projetar uma equipe competitiva.