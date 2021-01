Depois de confusão com a chapa Força e Coragem encabeçada por Davi Lima, a chapa Vivendo Barreira Quebrando Tabu, encabeçada pelo ex-vereador Claudio do Trevo e o Wilson Castilho na presidência do Conselho Deliberativo resolveu retirar nossa candidatura ao pleito eleitoral para eleição da Diretoria do clube para o biênio 2021/2023.

por Wesley Silas

Após acusações em grupos de redes sociais de golpes e promessas de judicializar a eleição eleição da Diretoria do clube para o biênio 2021/2023 e correr o risco do Gurupi Esporte Clube mais uma vez ficar fora do Tocantinense, a chapa Vivendo Barreira Quebrando Tabu encabeçada pelo ex-vereador Claudio do Trevo, resolveu desistir de disputar a eleição.

“Não podemos deixar de citar também o aspecto jurídico que assombra acerca de uma provável judicialização deste pleito eleitoral, doravante pela demora da tomada de decisão judicial colocaria a participação do clube no Tocantinense 2021 em risco e em caso de não participação, automaticamente, estaria rebaixado à Segunda Divisão do referido campeonato, suspenso por 3 anos, tendo que jogar a Série B somente em 2024”, informou a chapa por meio de uma nota sobre a eleição que acontece no final da tarde desta terça-feira, 26.

NOTA OFICIAL

O GURUPI ESPORTE CLUBE teve, desde a sua origem, muitas lutas e muitas glórias que fazem dele um dos maiores times do Brasil.

E em respeito à sua grandiosa história e à sua apaixonada torcida, nós, integrantes da chapa “Vencendo Barreiras, Quebrando Tabus. Gurupi, Camaleão do Sul“ resolvemos retirar nossa candidatura ao pleito eleitoral para eleição da Diretoria do clube para o biênio 2021 – 2023.

A respeito da decisão, algumas considerações devem ser colocadas:

– Nossa chapa era competitiva e composta por pessoas profundamente capazes e comprometidas a buscarem o melhor para o Gurupi;

– Acreditamos que o debate em alto nível é o valor maior buscado por todos, pois só assim alcançaremos o caminho certo para o desenvolvimento do Gurupi;

– Não podemos deixar de citar também o aspecto jurídico que assombra acerca de uma provável judicialização deste pleito eleitoral, doravante pela demora da tomada de decisão judicial colocaria a participação do clube no Tocantinense 2021 em risco e em caso de não participação, automaticamente, estaria rebaixado à Segunda Divisão do referido campeonato, suspenso por 3 anos, tendo que jogar a Série B somente em 2024;

– Entendemos que o momento pede, àqueles que verdadeiramente amam e se preocupam com o Gurupi EC, que entendam este gesto de desprendimento, sem vaidade ou egoísmos, visando tão somente à pacificação do clube;

A nossa posição, portanto, é de afastamento do pleito eleitoral. Em acréscimo, deixamos registrado que não conferimos apoio à nenhuma chapa subsistente.

Por fim, ratificamos que a nossa decisão foi tomada única e exclusivamente por amor ao Gurupi Esporte Clube, por tudo que ele representa em nossas vidas. Por essa razão nos unimos e decidimos participar do processo eleitoral e pelas mesmas razoes saímos dele. Pelo Gurupi sempre estaremos unidos.

Ao Gurupi, tudo!