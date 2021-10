Share on Twitter

Share on Facebook

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), em parceria com a Federação Tocantinense de Futebol de Salão, realizou, neste final de semana, a Copa Governo do Tocantins de Futsal Sub-11, em Araguatins.

A final disputada nesse domingo, 3, entre o CFA Grêmio de Palmas e o Flapalmas, teve como grande campeão o invicto CFA Grêmio de Palmas que, com placar de 5×1, representará o Tocantins na Taça Brasil de Clubes de 2022. Ficando o Flapalmas como vice-campeão e o EAC Araguatins em 3º lugar.

Além da grande conquista da equipe CFA Grêmio de Palmas, o capitão do time, Pietro Porto Costa Neres, foi eleito jogador revelação do campeonato e seu parceiro de equipe, Luís Miguel Aguiar Lustosa foi o artilheiro da competição com 11 gols marcados. Já o melhor goleiro da competição, Mateus Barbosa de Carvalho, pertence ao vice-campeão, Flapalmas.

Participaram do Campeonato os times: TEC Taquaralto, de Palmas; CFA Grêmio de Palmas; Junior Queiroz Futsal de Filadélfia; Flapalmas, CSA de Araguatins; EAC Araguatins; 6ºBPM Taquaruçu, de Palmas. Para a competição, o Governo do Tocantins disponibilizou apoio logístico, equipe de arbitragem, além da premiação em troféus e medalhas.