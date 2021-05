A CBF e a Federação Tocantinense de Futebol entregaram, nesta quinta-feira (29), uma ambulância para o Hospital Geral de Palmas. A cerimônia, que faz parte do programa Craques da Saúde, contou com a presença do Presidente da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Leomar Quintanilha, que representou a CBF na solenidade.

da redação

A ambulância foi entregue no Palácio Araguaia, que teve como anfitrião do vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e o Secretário de Saúde do Tocantins, Luís Edgar Tolini. O veículo no modelo FIAT FIORINO AMBULÂNCIA servirá à unidade, que foi a líder em pacientes recuperados da Covid-19 entre os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) no Tocantins.

“Quero agradecer ao Presidente da CBF, em nome do Governo do Tocantins, por esse presente à saúde tocantinense. Uma ambulância com todo o aparato de segurança e atendimento aos nossos pacientes. Em nome do estado do Tocantins, eu agradeço o Presidente da CBF, agradeço o Presidente da Federação Tocantinense de Futebol, Leomar Quintanilha que tiveram a deferência de trazer essa ambulância para ajudar a saúde do nosso estado”, disse o vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

A ambulância foi recebida pelo Diretor Geral do Hospital Geral de Palmas, Leonardo Toledo. A ambulância vem para ajudar o hospital no transporte de pacientes com dificuldades de locomoção para o acesso ao hospital. Representando a CBF na solenidade, o Presidente da FTF agradeceu à entidade máxima do futebol pela doação.

“O projeto Craques da Saúde veio para ajudar o esforço dos estados vêm fazendo, particularmente agora o estado do Tocantins, para combater essa nefasta pandemia. E vem para amenizar o sofrimento das pessoas. Em nome da Federação Tocantinense de Futebol, renovo os meus agradecimentos e os cumprimentos ao Presidente da CBF”, comentou.

O Craques da Saúde é um projeto da CBF em parceria com as federações estaduais de futebol que contribuiu com a doação de 27 ambulâncias para hospitais de todo o país. Em cada estado brasileiro, a unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) que mais recuperou pacientes da Covid-19 recebeu a ambulância. As doações foram celebradas em jogos do Brasileirão Assaí 2020. A chave simbólica do Hospital Geral de Palmas foi entregue durante a partida entre Palmeiras e Grêmio.