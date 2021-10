Share on Twitter

Por Alisson Gonçalves

Acontece entre os dias 30, 31 de Outubro, 1° e 2 de Novembro o 23° Paratocan na Cidade de Conceição do Araguaia-PA. A competição contarã com equipes dos estados do Tocantins, Pará e Maranhão divididos nas categorias Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17.

O Esporte Clube Castelo estará sendo representado no certame pelas categorias sub-13, sub-14, sub-15 e sub-16. A equipe gurupiense viaja sexta-feira (29).