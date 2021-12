Alisson Regis

O Esporte Clube Castelo estará disputando entre os dias 06 de janeiro e 13 de janeiro de 2022 a Copa Nacional de Futebol de Base em Goianésia/Goiás. Estará se deslocando rumo a cidade goiana as delegações do Sub-14 (2008/2009), Sub-15 (2007/2008), Sub-16 (2006/2007) e Sub-17 (2005/2006).

Os treinamentos do Castelo seguem a todo vapor e se encerrara no dia 05 de janeiro (quarta-feira), devido o embarque está programado para o dia 06 de janeiro (quinta-feira) as 22h. A frente da delegação está o experiente treinador Alcides Gonçalves.

O intercâmbio futebolístico faz parte da programação do clube que geralmente três vezes no ano se desloca para cidades fora do Estado do Tocantins para disputar competições e assim buscar dar oportunidade para os atletas de vivenciarem novas experiências.