Por Alisson Régis

A categoria sub-12 foi a primeira a entrar em campo nas finais e em um jogo truncado os garotinhos do Castelo perderam por 1×0 para a Equipe da Escolinha PIEL de São Luís dos Montes Belos/GO. O artilheiro da categoria foi o lateral Luis Arthur do Castelo. Os atletas vice-campeões do sub-12 foram os seguintes: Gustavo e Carlos Deusimar (Goleiros), Victor Emanuel e Luís Arthur (Laterais), Gabriel, Miguel Brandão e Eduardo (Zagueiros), Vitor Borges e Humberto Gabriel (Volantes), Vinicius Maranhão, Matheus e Jheymes (Meias) e Davi Araujo, Lucas Rodrigues e Lucas Gabriel (Atacantes).

O Sub-14 entrou em campo logo em seguida contra a Escolinha PIEL de São Luís dos Montes Belos/GO e logo abriu o placar com Silas, ainda no primeiro tempo fez o segundo gol também com Silas. Na segunda etapa Marco Antônio no último lance do jogo fez o terceiro gol sacramentando a vitória e o título. Nas premiações individuais o goleiro castelense João Vitor Araújo recebeu o troféu de menos vazado sem levar nenhum gol. O elenco Campeão contou com os seguintes jogadores: João Vitor Araújo, João Victor Alves e Wanderson (Goleiros), Pedro Augusto, Daniel, Enzo e Júlio César Mendonça (Laterais), Miguel Antônio, Maycon, Renan e Vitor Hugo (Zagueiros), Bernardo, Rhyan e Érico Davi (Volantes), Vitor Gabriel, Rhuan Carlos, Marco Antônio e Peterson (Meias) e Pietro, Ranan, Silas, Marcos Vinicius e Júlio César Monteiro (Atacantes).

A garotada do Sub-16 foi a terceira final do dia e a mais emocionante das três. O Castelo abriu o placar no início do jogo com Kayky Reis, logo em seguida a equipe da Escolinha de Anicuns/GO empatou a partida. Na segunda etapa mais emoção, João Lucas volta a colocar o Castelo na frente, porém nos acréscimos a Escolinha de Anicuns volta a empatar o jogo, entretanto no ataque da saída de bola João Victor Garcia fez o gol que garantiu o título para o clube gurupiense. Os representantes do Castelo na categoria sub-16 foram: Klaywer e João Heric (Goleiros), Clyffithon, Lucas Gabriel, Mikael e Yago (Laterais), Guilherme Naves, Guilherme Otávio, Kaique Ata e Vitor Hugo Bonfim (Zagueiros), José Vitor, Kayky Reis, Fabrizio, Otávio e Victor Claro (Volantes), Enzo Lima, João Lucas e Pedro Arthur (Meias) e Emanuel, João Victor Garcia, Riquelme e Gustavo Miranda (Atacantes).

Na Comissão Técnica estavam os treinadores Alcides Gonçalves e Alisson Reges Gonçalves, o Preparador Físico Kassio Alves, o diretor do departamento de Comunicação Gil Lima, além de alguns pais dos atletas que acompanharam a delegação durante o torneio.

Carreata da Vitória

No domingo (15) pela manhã a delegação foi recebida pela Prefeita de Gurupi Josi Nunes, secretários, diretoria do Esporte Clube Castelo e também pelo deputado estadual eleito Gutierres Torquato na chegada em Gurupi e logo em seguida saíram em carreata passando pela feira coberta da rua 7 e finalizando o trajeto na Copa do Craque aonde os atletas foram recebidos com muita festa.