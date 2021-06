O Esporte Clube Castelo foi Campeão Tocantinense de Futebol Júnior (Sub-20) de 2021, conquista que levou o nome da cidade Gurupi como destaque maior no futebol estadual, da categoria e assim adquiriu assim o direito de representar o Tocantins, na Copa do Brasil Sub 20.

por Alisson Gonçalves

Evento nacional, promovido pela CBF, que contou com 32 equipes. Os campeões dos 27 unidades da federação e mais cinco representes, com o melhor Ranking da CBF.

O time gurupiense esteve pela primeira vez em uma competição nacional, do calendário anual da CBF, aonde enfrentou o Botafogo Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, participação inédita de um time de Gurupi na competição.

O bom desempenho do Castelo, sensibilizou o Vereador Ivanilson Marinho, que entrou com pedido de moção de aplausos, ao time gurupiense, pelo feito, representando muito bem o município. A Moção de Aplausos foi aprovada por unanimidade e nesta quarta-feira (23/06) na Câmara Municipal de Gurupi. A Moção de Aplausos 06/2021 foi concedida ao Esporte Clube Castelo pelo destaque no trabalho realizado no futebol de base de Gurupi.

O Esporte Clube Castelo hoje atende mais de 200 crianças e adolescentes de Gurupi e Região trabalhando com a faixa etária de 9 a 19 anos. O Projeto Social foi criado em 1988 e no início da década de 90 suspendeu suas atividades. O reinício das suas atividades aconteceu no início de 2017, e desde então atua no esporte gurupiense, Tocantinense e federal.

O Clube vem pleitiando uma cessão de uso de uma área municipal para que possa criar a sua sede e desenvolver melhor o trabalho, porém o mesmo ainda não foi concedida a cessão ao área para o clube.