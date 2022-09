Por Alisson Régis

A diretoria do Esporte Clube Castelo, infirmou que a inicistiva de passar uma Camisa do ao Governador Wanderlei Barbosa, foi uma forma de agradecer ao apoio que o governo do estado, tem dispensado à agremiação. Como o transporte para as viagens durante as competições estaduais e também a sessão do Estádio Rezendão para os treinamentos e jogos durante, da equipe, nas competições.

Arimar informou que Wanderlei Barbosa, agradeceu ao presente, elogiou o material da camisa e também achou muito bonita, garantindo que iria guardar com zelo o presente.