Alisson Régis

Terminou na última terça-feira (15) a 24° Edição do Torneio Paratocan realizado na cidade de Conceição do Araguaia-PA, competição tradicional do sul do Pará que conta com equipes do estado de origem, Tocantins e Maranhão. O Esporte Clube Castelo participou com as categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-15, levando todas elas para a grande final.

No Sub-12, o clube perdeu a final por 2×1 no tempo regulamentar para a equipe da casa Escolinha da AAPP CDA. Já os garotos do Sub-14 foram derrotados nos pênaltis pelo placar de 4 a 2, após um empate de 0x0 no tempo normal com a Escolinha da AAPP de CDA. A categoria Sub-15 também foi derrotada na grande final nos pênaltis por 19 a 18, depois de empatar em 1×1 no tempo regulamentar contra novamente a Escolinha da AAPP de CDA.

Nas premiações individuais, o clube gurupiense ainda levou o artilheiro do Sub-14 (Rafael) com 4 gols e Sub-15 (João Lucas) com 5 gols, além do goleiro menos vazado do Sub-14 (Carlos Daniel) que não levou nenhum gol em todo o campeonato.