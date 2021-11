por Alisson Gonçalves

A categoria Sub-14 do Esporte Clube Castelo sagrou-se campeã do 23° Torneio Paratocan vencendo a equipe do Novo 13 de Redenção/PA pelo placar de 3×0 na grande final. A categoria sub-14 jogou 5 partidas e venceu todas (2×0 AAPP, 1×0 13 de Maio, 2×1 e 3×0 Novo 13 e 2×0 Rio Branco), o ataque marcou 10 gols e a defesa sofreu apenas 1 gol.

O clube ainda teve o artilheiro do certame (Silas com 4 gols), o goleiro menos vazado (Arthur Miguel com apenas 1 gol sofrido) e o melhor treinador (Alisson Reges Gonçalves). O elenco campeão contou com os seguintes atletas: Arthur Miguel e Carlos Daniel (Goleiros), Jesse e Kawa Wanguereth (Laterais-direito), Igor Daher, Guilherme Otávio, Kayque e Kauã Inocêncio (Zagueiros), Flávio, João Lucas e Felipe (Volantes), Mikael e Yago (Laterais-esquerdo), Pedro Lucas, Sávio Clifython (Meio-campistas) e Silas, Lucas Gabriel e Riquelme (Atacantes).

Outra categoria que se destacou foi o sub-15 que ficou com o vice-campeonato perdendo nós pênaltis pelo placar de 5×4, após um empate sem gols para a equipe do 13 de Maio de Redenção/PA. O clube recebeu a premiação individual de artilharia com atleta Arthur Bastos com 5 gols marcados. A categoria sub-15 jogou 6 partidas, sendo 4 vitórias (6×0 Novo 13, 2×0 União Juventude, 2×0 Pica-Pau, 3×1 Pará Clube) e 2 empates (1×1 Rio Branco e 0x0 13 de Maio).

O elenco Vice-Campeão contou com os atletas: Murilo e João Pedro (Goleiros), Flávio e Fhilipe Gabriel (Laterais-direito), Gustavo Rodrigues, Enzzo Gabriel e Lula (Zagueiros), André, Kauã Reges e João Lucas (Volantes), Igor Froes, Mikael (Laterais-esquerdo), Tiago Nunes e Sávio (Meio-campistas) e Arthur Bastos, Ryan, Pablo, Lucas Gabriel e Gustavo Pires.

Campanha das outras Categorias

O Sub-16 terminou a competição em quarto lugar, perdendo a semifinal por 2×1 para a equipe da AAPP de Conceição do Araguaia-PA. O atacante Gabriel Triers do Castelo foi o artilheiro do certame na categoria sub-16 com 7 gols anotados.

A categoria sub-13 também ficou com a 4 colocação do certame após ser eliminado nós pênaltis por 4×3 pela Ponte Preta de São Félix do Xingu/PA, após empate em 1×1 no tempo normal.