Por Redação

O presidente do Esporte Clube Castelo Garden de Araújo Leitão convoca todos os seus associados para a eleição e posse da nova diretoria.

A eleição prevista em edital será no dia 18 de janeiro (Quarta-Feira) às 19h em primeira chamada e as 19h30 em segunda chamada na Sala de Reuniões do Auto Posto Cometa. Os associados poderão registrar chapa até as 12h do dia 18 de janeiro na sede do clube.