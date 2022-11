Por Alisson Régis

As categorias Sub-12 (2010), Sub-14 (2008) e Sub-15 (2007) irão representar o Esporte Clube Castelo, a cidade de Gurupi e a região Sul do estado do Tocantins no XXIV Torneio Paratocan de Futebol de Base realizado entre os dias 11 e 15 de Novembro na cidade de Conceição do Araguaia-PA.

Os garotos do Castelo estarão enfrentando equipes de três estados brasileiros na competição Interestadual. A delegação do Castelo contará com 60 atleta, além se comissão técnica e diretoria. As finais do certame estão previstas para acontecer no dia 15 de novembro no período da tarde e ao todo estarão envolvidos no certame mais 2000 atletas.