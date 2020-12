Capoeiristas de Gurupi promovem roda de comemoração

“Vamos reunir capoeiristas de Gurupi e o evento vai ser o único deste ano”, disse o mestre Badu sobre a Roda de Comemoração que acontecerá no próximo sábado, 12, às 12horas no CT Malvinas em Gurupi com batizados e troca de cordas.

por Wesley Silas

O evento está sendo organizado pelo mestre Baru e pelo contramestre Zeiro com a exigência para que todos usem máscaras no dia do evento. Segundo o mestre Baru o grupo atua há 17 anos em Gurupi com crianças, jovens, adultos e idosos de todas as classes sociais.

“Vai ser o primeiro encontro durante esta pandemia em que vamos graduar os meninos que não pararam e seguiram fazendo suas atividades de forma remota on line”, disse o mestre Baru.