da redação

Os gols do time de Santa Catarina foram anotados por Gabriel Eugênio, Wendel, Raí, Dieguinho e Emanuel. O Capital diminuiu com dois gols de Hugo. A partida foi válida pela terceira rodada e decretou a despedida do rubro-negro do Tocantins. O Capital fez parte do grupo 29. Além do Hercílio Luz, a equipe tocantinense enfrentou o Vasco da Gama e Audax-SP na primeira fase do torneio.

Guilherme, de 20 anos, foi responsável pelo gol do Capital diante do Vasco na primeira rodada e garantiu algumas assistências para o time tocantinense contra o Hercílio Luz. O jogador se destacou nesse início de temporada na equipe de Palmas. “Agora é bola pra frente, cabeça erguida e continuar trabalhando em busca de coisas melhores”, enfatizou o atacante.

Retrospecto

Os jogos do Capital foram realizados no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco -SP. A equipe contou com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, que disponibilizou o transporte para viabilizar a participação do time tocantinense.

A delegação tocantinense foi formada por 24 atletas com idade entre 15 e 20 anos e teve no seu comando o técnico Wilsomar Sena. O time rubro-negro também representou o Tocantins na Copinha nas edições de 2018, 2019 e 2020.