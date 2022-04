Share on Twitter

O Câmpus de Gurupi e a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), receberão mais de 100 atletas, de todas as regiões do Tocantins, para o I Jogos Indígenas de Gurupi, nos próximos dias 29 e 30 de abril.

A entrada para acompanhar os torneios é gratuita e aberta a todos os interessados.

Além do jogos, evento tem feiras e apresentações culturais

Na programação do evento, estão jogos indígenas tradicionais, como a Corrida com Toras e o Arco e Flecha, e outras modalidades esportivas, como a Corrida de Atletismo e o Futebol. Mais de 15 equipes estão inscritas, masculinas e femininas.

Os torneios começam na sexta-feira (29), às 8h da manhã, e seguem até a noite, quando há a abertura oficial, às 19h. O encerramento ocorre no sábado (30) com as semifinais, finais e premiação.

Além do campeonato, os visitantes poderão acompanhar a Exposição de Arte e Artesanato Indígena, fazer pinturas, curtir shows com artistas locais e outras apresentações culturais. A Feirinha da Amizade de Gurupi também estará presente, com barracas de comidas e bebidas.