Na tarde deste domingo (22) a equipe do Esporte Clube Castelo jogou duas vezes no Estádio Rezendão. Pelo sub-15 o adversário foi o Capital de Palmas e no Sub-17 o confronto foi o clássico contra o Gurupi.

da redação

O primeiro jogo foi disputado as 14h30 pela categoria sub-15 aonde o Esporte Clube Castelo empatou em 1×1 com o Capital Futebol Clube de Palmas. O Castelo abriu o placar no primeiro tempo com Sérgio Manoel aproveitando passe do meio-campista Aderry Júnior. O clube palmense empatou no final da partida e somou o seu primeiro ponto na competição. Com o empate o Castelo soma agora 2 pontos em duas partidas.

O clássico gurupiense foi o jogo disputado as 16h e começou muito agitado. Logo no início da partida Gabriel Triers abriu o placar para o Azulão do sul e naturalmente o Gurupi foi pra cima tentado o empate, porém o primeiro tempo terminou com o Castelo vencendo por 1×0.

Na segunda etapa logo as 30 segundos Diego Alves em um chute de longe ampliou para o Castelo, entretanto minutos depois o Gurupi diminuiu em cobrança de pênalti assinala por Novinho. O Castelo marcou o terceiro gol em sequência com Halysson com chute dentro da área. Final de jogo: Castelo 3×1 Gurupi. Com o Resultado o Grupo A ficou com Castelo, Interporto e Gurupi com três pontos e o ADPIB Paranã ainda sem pontuar.

Terceira Rodada (Campeonatos Estaduais de Base)

Sub-15

29/08 14h30 Castelo x Gurupi – Estádio Rezendão.

Sub-17

28/08 16h Interporto x Gurupi – Estádio General Porto Nacional/TO.

29/08 16h ADPIB Paranã x Castelo –

Estádio Municipal de Paranã/TO.