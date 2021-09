por Cláudio Paixão

O Campeonato Estadual de Ciclismo, evento realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), e a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), movimentou Palmas neste final de semana. Centenas de atletas estão inscritos nas competições que ocorrem em etapa única, neste sábado, 25, (circuito) e domingo, 26, (estrada).

As competições iniciaram no km 1 da TO-050, na altura da Avenida JK, até o trevo da LO-15 (nos dois sentidos). As distâncias da prova variam de acordo com cada categoria, em 40 km, 50 km, 60 km e 80 km. “O ciclismo é um esporte que tem apaixonado muitos tocantinenses e que também é apoiado pelo Governo do Tocantins. Assim, a nossa gestão tem trabalhado para garantir que cada dia mais tocantinenses tenham condições de acesso ao esporte”, ressaltou a titular da Seduc, Adriana Aguiar.

O presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo, Diego Freitas, destacou que o campeonato teve um alcance maior, com a parceria firmada com o Governo do Tocantins. “Neste ano, o campeonato tem uma etapa única, com 143 atletas participando, um número acima da nossa expectativa. São atletas do Tocantins inteiro e até de fora do Estado. Um sucesso que nos deixa muito feliz”, apontou.

Para Otávio Queiroz Souza, 16 anos, de Porto Nacional, que venceu a competição na Categoria Juvenil Masculino (12 a 18 anos), o campeonato é uma grande oportunidade para os novos atletas tocantinenses. “Essa é foi a minha primeira experiência de speed, antes eu só tinha participado de competições de mountain bike, que é de onde eu trago a minha experiência e que fez a diferença. Encaro os resultados com muita alegria e como uma nova oportunidade para investir em competições”, destacou.

O Estadual de Ciclismo conta com mais de R$ 6 mil em premiações, incluindo troféus, distribuídos de acordo com cada categoria. Além disso, durante este sábado também ocorreu, dentro do Campeonato, a realização das provas de Ciclismo dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets).

Categorias

A competição abriu novas categorias para triatletas com bicicletas tipo Time Triall e também para a modalidade de Mountain Bike (MTB). No MTB, os interessados poderão fazer a inscrição grátis no dia do campeonato, para isso, é só chegar no local das competições que ocorrem domingo, com sua bike, às 6h30, pois a largada da prova ocorrerá às 7 horas.

Sábado

Junior Masculino e Feminino (12 a 18 anos);

Juvenil Masculino e Feminino (12 a 18 anos);

Elite Feminino;

Master Feminino;

Master A Masculino (30 a 39 anos);

Master B Masculino (40 a 49 anos);

Master C Masculino (acima de 50 anos);

Elite Masculina (acima de 18 anos);

Domingo

Junior Masculino e Feminino (12 a 18 anos);

Juvenil Masculino e Feminino (12 a 18 anos);

Elite Feminino;

Master Feminino;

Master A Masculino (30 a 39 anos);

Master B Masculino (40 a 49 anos);

Master C Masculino (acima de 50 anos);

Elite Masculina (acima de 18 anos);

Time Trial (TT) Masculino (acima de 12 anos);

Time Trial (TT) Masculino;

Feminino (acima de 12 anos);

Masculino Mountain Bike (MTB);

Feminino Mountain Bike (MTB)

Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada reúne centenas de atletas em Palmas – Márcio Vieira/Governo do Tocnatins.

Neste sábado, ocorreram as competições de circuito e domingo serão realizadas as competições de estrada – Márcio Vieira/Governo do Tocantins

Otávio Queiroz Souza, 16 anos, de Porto Nacional, comemorou os resultados na categoria Juvenil Masculino (12 a 18 anos) – Márcio Vieira/Governo do Tocantins

Participam das competições atletas de todo o Tocantins e de outros estados – Márcio Vieira/Governo do Tocantins