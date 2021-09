Nos dias 18 e 19 de setembro acontecerá o Campeonato de Pesca Esportiva no lago Taboca, condomínio Serenissima, em Formoso do Araguaia, tendo premiação em dinheiro para os três primeiros lugares. Homens e mulheres com idade mínima de 16 anos podem estar realizando as inscrições das equipes (trio) de pescadores na Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude de forma presencial, no horário das 08:00h às 14:00h de segunda a sexta-feira ou pelo telefone (63) 99122-3581 até o dia 16 de setembro. A taxa de inscrição terá o valor de R$200,00 por equipe e o pagamento deverá ser realizado por Boleto Bancário.

Promovido pela Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude o torneio visa estimular a prática da atividade esportiva, que já é bem popular no município e região, contribuindo para a preservação da riquíssima ictiofauna. O Lago Taboca possui infraestrutura adequada para a prática da modalidade de “pesca esportiva”. O Campeonato de Pesca Esportiva ocorrerá em duas etapas, no sábado dia 18 no horário das 06:00h às 17:30h tendo a largada e a 2° bateria feita e no domingo dia 19 das 07:00h às 11:00h a última bateria.

Destacamos que esse Torneio contará com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dos órgãos de fiscalização Naturatins e Polícia Ambiental, todo o evento será desenvolvido em conformidade com a legislação ambiental. Confira algumas informações do regulamento:

O CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA será obrigatoriamente de pesque e solte.

A inscrição será OBRIGATORIAMENTE para equipes (trio) de pescadores;

A dupla terá direito de cadastrar um pescador suplente até no máximo 8 (oito) dias antes da etapa acontecer;

Em caso de desistência, o representante da dupla deverá comunicar formalmente a comissão organizadora, na secretaria. Se a desistência ocorrer até 7 dias após a inscrição, 50% da inscrição será devolvida, após esse prazo, o competidor será reembolsado 30% do valor de inscrição;

Cada inscrição dá direito a entrada no pesqueiro para a equipe e 01 KIT DE COMPETIDOR por equipe, contendo: 03 camisetas e 01 regulamento;

Apresentar aos organizadores cópia da licença da pesca amadora pelo menos de um competidor por equipe;

As despesas com alimentação, bebidas ou demais itens consumidos serão por conta do competidor;

A prova terá a duração de 12 horas, divididas em 3 baterias;

Todo TUCUNARÉ E ARUANÃ pescado, respeitando o peso mínimo estabelecido de 35cm para Tucunaré e 55cm para Aruanã , serão registrados e medidos pelos fiscais de prova.

O registro da medição dos peixes será de responsabilidade dos árbitros e fiscais de prova.

A retirada dos peixes da água, transporte e medição será responsabilidade do trio de competidores.

Os peixes capturados deverão estar vivos e em condições de soltura, isentos de qualquer sinal que indique outras formas de captura, diferentes da permitida e sob a pena de desclassificação do exemplar ou do competidor, a critério do diretor de prova

Ao final da última etapa será feita a apuração dos pontos e realizada a premiação. O trio campeão receberá o TROFÉU DE CAMPEÃO DA PESCA ESPORTIVA e o trio que capturar o maior TUCUNARÉ OU ARUANÃ (em peso) durante a prova, também será contemplado com o troféu de maior peixe. Também será feita a premiação em dinheiro para as três primeiras equipes vencedoras sendo 1° lugar R$5.000,00; 2º lugar R$2.000,00 e 3º lugar R$800,00.

Para mais informações confira o regulamento clicando aqui.