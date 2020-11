Campeão brasileiro do Rally Cross Country “Leandro Mokfa” foi recebido com carreta em Dianópolis

A segunda-feira, teve um sabor diferente na Terra das Dianas. Por todos os lados o que se via eram dianopolinos e dianopolinas orgulhosos, comentando o feito recente, o título conquistado pelo piloto gaúcho, Leandro Mokfa, que há mais de 20 anos mora em Dianópolis, e que no último final de semana foi consagrado campeão brasileiro do Rally Cross Country, na categoria Moto Over, depois de vencer as etapas do Rally Jalapão, Rally RN1500 e os Sertões.

por Redação

Já era final do dia, quando dos pés do padroeiro São José, na entrada da cidade, o piloto, que estava segurando a bandeira do município de Dianópolis, foi recepcionado por centenas de amigos, familiares e fãs, que fizeram questão de parabenizar o campeão brasileiro, que recebeu homenagem do prefeito municipal, Padre Gleibson, e foi cortejado pela população dianopolina, recebendo o carinho do povo, ao ser trasladado pelo caminhão do Corpo de Bombeiro Militar, que percorreu a Avenida 7 de Setembro e principais vias da cidade, com o mais novo campeão brasileiro do Rally Cross Country.

Uma grande carreata se formou. Motoristas, motociclistas com suas buzinas, cortejando o campeão, que foi aplaudido por onde passou. Na Praça da Capelinha, principal cartão postal da Terra das Dianas, o piloto pousou para fotos, recebeu elogios e fez questão de agradecer.

“Só agradecer a Deus por tudo, a minha família, esposa, filhos, os amigos. Agradecer todos que torceram por mim. Estou muito feliz. Procurei dar o meu melhor em todas as etapas, sempre pensando em conquistar esse título e trazer para nossa querida Dianópolis”, destacou o campeão.

Leandro foi campeão brasileiro, disputando a última etapa do circuito, totalizando 199 pontos, na 28ª edição do maior Rally das Américas, “Os Sertões”, na finalíssima que aconteceu no último domingo, na cidade de Barreirinhas (MA). O evento percorreu cinco Estados (SP, MG, GO, TO e MA), além do Distrito Federal.