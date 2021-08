Share on Twitter

Na manhã desta quarta-feira, o secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), Tom Lyra, recebeu a visita da atleta Karoline Burjack, o encontro teve como objetivo buscar apoio para a viagem da carateca para Fortaleza-CE, onde disputará o Campeonato Brasileiro de Karatê Interclubes.

Karoline Burjack, é faixa marrom e começou a prática do karatê aos 09 anos, e desde então, não parou mais, há 13 anos ela participa de diversas competições e acumula diversos troféus pela modalidade, entre eles, o de campeã municipal, estadual e nacional.

O novo desafio da atleta agora será a disputa do Campeonato Brasileiro de Karatê Interclubes, onde vai encarar o tatame e as oponentes na categoria Sênior Especial faixas Roxa a Preta com menos de 50 kg.

O secretário Tom Lyra, ficou impressionado com o histórico de vitórias de Karoline, e se comprometeu em levar ao conhecimento da secretária da Educação, Juventude e Esporte (Seduc), Adriana Aguiar, e com o governador Mauro Carlesse, para verificar a possibilidade de viabilização de apoio para a competidora.

“O Tocantins é um celeiro de novos talentos, devemos investir e fomentar a carreira desses jovens atletas. O governador Mauro Carlesse, acredita que o esporte pode ser a chave para a transformação de muitas vidas, e tem trabalhado para que cada dia mais tocantinenses tenham a estrutura necessária para o seu desenvolvimento e evolução nas atividades esportivas”, concluiu.