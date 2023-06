da redação

O campeonato reunirá as principais feras do off-road nas categorias Carros, Motos, Quadriciclos e UTVs. A primeira parte da programação, que define a ordem da largada, está marcada para às 13 horas e, na sequência, os carros irão para o parque fechado localizado no estacionamento do Capim Dourado Shopping. Os briefings para os quatro dias de provas começam a partir das 18 horas e a largada promocional ocorre às 20 horas com a presença do público.

A prova é válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e estão inscritos no campeonato mais de 100 veículos que irão participar do desafio com cerca de 1,5 mil km de percurso.

Nesta quarta-feira, 21, haverá a largada da primeira de quatro etapas da edição 2023, com destino a cidade de Mateiros. Na quinta-feira, 22, a caravana parte de Mateiros para São Félix e, no sábado, 24, os competidores partem de São Félix para a etapa final e chegada em Palmas. O encerramento do evento ocorre no Capim Dourado, a partir das 20 horas, com premiação para os cinco primeiros colocados.

O Rally Jalapão é uma realização de Arena Promoções e Eventos e conta com apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Turismo, C6 Bank, Prefeitura Municipal de Palmas, Prefeitura Municipal de Mateiros, Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins, Capim Dourado Shopping, Divino Fogão e Anube Sport. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).