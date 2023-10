Aula inaugural do Projeto Vivendo e Aprendendo com o Esporte marca noite em Gurupi

Por Redação

A segunda-feira, dia 16, foi marcada pelo início das aulas do Projeto “Vivendo e Aprendendo com o Esporte”, em Gurupi. A iniciativa, concebida pelo deputado Gutierres Torquato, é fruto da colaboração entre o Instituto Gratidão Tocantins e o Governo do Estado do Tocantins, através da Secretaria Estadual de Esporte e Juventude.

O programa, sediado no Ginásio de Esportes Idanizete, concentra-se na iniciação esportiva no futsal e visa atender crianças e adolescentes matriculados tanto na rede de ensino municipal quanto estadual de Gurupi-TO.

O deputado Gutierres Torquato expressou seu entusiasmo: “O intuito é fazer com que o cidadão se sinta respeitado através das ações realizadas pelo instituto em prol da sociedade”. Com este projeto, ele espera transformar vidas e oferecer novas oportunidades aos jovens da região por meio do poder transformador do esporte.

Segundo a Coordenadora do Instituto Gratidão Tocantins, Dra. Alline Moreira, essa ação é importante por dar novo sentido ao ginásio que antes estava em desuso e, principalmente, por cuidar dos jovens e crianças de Gurupi.

O “Vivendo e Aprendendo com o Esporte” é um projeto idealizado pelo Deputado Gutierres Torquato que teve início ajudando escolinhas de futebol na região sul do estado. Os primeiros municípios contemplados foram Aliança do Tocantins e Dueré.