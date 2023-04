Share on Twitter

da redação

Giovanna Lacerda vai encarar a prova de sprint (750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida). “A prova é de alto nível. A disputa está bastante acirrada. Tem atletas muito fortes, de diversos países, não só da América do Sul, mas da Europa e da América do Norte também”, destacou a triatleta.

No inicio de abril, Giovanna Lacerda se consagrou campeã geral da primeira etapa do Campeonato Brasileiro, realizada em Florianópolis-SC. Em março, a jovem atleta garantiu a segunda colocação na Américas Triathlon Cup, no Chile.

Agora, Giovanna quer mais uma vez, levar o nome do Brasil fora do país e se mostra otimista para a prova do próximo domingo, 30. “Quero poder entregar tudo o que estou fazendo nos meus treinos para conseguir o melhor resultado possível. Se Deus quiser trazer um pódio. Estou indo confiante”, finalizou a atleta.