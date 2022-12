da redação

Renan, deficiente intelectual, venceu a etapa estadual dos Jogos Paradesportivos do Tocantins (Parajets), realizados em outubro, em Palmas, e levou a medalha de ouro, na série ouro do arremesso de peso, durante os JEB’s 2022, em novembro, no Rio de Janeiro (RJ). Recentemente conquistou, também, a medalha de ouro nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo.

“Estou muito feliz com todas as vitórias, e só tenho a agradecer, sobretudo ao meu técnico, professor Rogério, a minha escola que acreditou em mim, e a todos do meu Estado que vibraram comigo por estas conquistas. Estou preparado e vou dar o melhor de mim para representar bem e trazer medalha para o Brasil e para o Tocantins”, ressalta o estudante-atleta Renan.

O técnico e professor Rogerio Borges dos Santos, que acompanhará o estudante na viagem, diz estar muito feliz e orgulhoso em ver um atleta que iniciou no esporte paralímpico há nove meses, conseguir resultados tão expressivos. “Graças à dedicação e o empenho do Renan conseguimos montar um cronograma de treinamento que possibilitou esses grandiosos resultados, que nos deixou ainda mais orgulhosos. Tenho certeza de que o Renan representará a nossa Escola, o Tocantins e o Brasil com muita determinação”, ressalta o técnico.

JEB’s

A participação dos atletas tocantinenses nos JEB’s 2022, na capital carioca, garantiu ao Estado 26 medalhas, entre ouro, prata e bronze, além da Far Play, por boa conduta. 210 atletas, 50 técnicos, além de coordenadores das modalidades, comunicação e fisioterapeutas estiveram representando a delegação do Tocantins.

Paralimpíadas Escolares

Com uma delegação composta por 58 integrantes entre estudantes, técnicos, professores e equipe de apoio, a participação do Tocantins nas Paralimpíadas Escolares foi a 9º e a melhor participação do Estado no maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência.

Ao todo, foram 51 medalhas, sendo 23 de ouro, 18 de prata e 10 de bronze. No Atletismo, os paratletas quebraram seis recordes brasileiros e na classificação final, entre os estados participantes ficou na 10º posição.