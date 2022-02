O Atlético São Jose, equipe amadora de futebol de Gurupi, promove neste próximo domingo (06) um torneio de futebol Society no campo de terra da Vila São José.

por Régis Caio

As inscrições serão R$ 300 reais por equipe e as premiações serão de R$ 3 mil E 500 reais. Os times que quiserem participar podem entrar em contato com o organizador do evento, José Botelho, pelo número 98434-0113.