Por Lucas Carvalho Acadêmico de Jornalismo

A corrida está sendo organizada pelos atletas Sérgio Soró, Ítalo Gonçalves , Leurimar Carvalho e com apoio de vários grupos de corredores de Gurupi, as pessoas que desejam participar deverão estar no Parque Mutuca, às 04 horas da manhã, onde um ônibus estará levando os competidores à cidade de Cariri. O início da meia maratona está marcado para às 05 horas e a previsão é que todos cheguem até às 08 horas na Capital da Amizade onde será servido um café da manhã aos maratonistas.

De acordo com Sérgio Soró, membro da Comissão Organizadora, a corrida serve para a promoção de saúde e interação entre os participantes.

“O nosso objetivo é que todos participem desse evento que faz muito bem para a saúde. Não importa se a pessoa é profissional ou está iniciando no esporte. Queremos possibilitar o entretenimento, a saúde e o bem estar entre as pessoas”, destacou Soró.

Segundo os organizadores, a expectativa é que aproximadamente 80 pessoas participem do “longão” neste domingo com o apoio da Polícia Militar durante todo o percurso, e também, com o auxílio de uma ambulância e um carro como suporte aos desportistas em qualquer eventualidade.

O evento conta com o apoio da prefeitura municipal de Gurupi através da secretaria municipal de esporte e juventude e da secretaria da saúde, além de vários empresários e comerciantes da cidade que sempre apoiam os eventos organizados pelos grupos de corredores do município.

“Convido todas as pessoas que praticam a corrida como esporte, seja iniciante ou profissional, para estar com a gente nesse dia. O grande diferencial desse evento não é competir, mas sim, participar. Ninguém vai ficar para trás, fiquem tranquilos. Estamos juntos para uma vida mais saudável”, disse Kleber Alves, integrante do grupo Os Coyotes de Gurupi, para convidar a comunidade.

Por causa do longo percurso, os organizadores afirmam que o evento será de superação dos limites físicos e de muito companheirismo, por isso o jargão dessa edição traz uma mensagem de muita interação: “quem tem limite é município, não os atletas de Gurupi”.