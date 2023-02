Por Redação

O Treinador Márcio Alessandro de Camargo apresentou naquela Cidade, 15 atletas, com idades de a 44 ( anos de idade e 17 equinos com idades de 3 a 15 anos, superando todas as expectativas de uma prova funcional.

A Capital da Amizade foi muito bem representada se destacando do início ao fim. Somente do Centro de Treinamento conseguiu apresentar uma quantidade significativa de atletas e de animais com alcance de premiações em várias categorias. “Estou muito feliz! E com o apoio de todos os pais, da minha esposa Neuzeni, de todos colaboradores e ajudantes e dos meus filhos, graças a Deus, deu tudo certo”, disse Márcio Camargo.

Atualmente, várias crianças, jovens e adultos de nossa Cidade já colhem os frutos de suas dedicações e carregam na bagagem o brilho de vários troféus, medalhas e premiações.

Confira alguns depoimentos:

Para a pequena Gabrielly Bertossim , a direita (9 anos), ela disse que: “O tempo passou e eu fui me esforçando cada vez mais. Só tenho a agradecer, foi uma linda prova! Estou feliz também porque minha irmãzinha (à esquerda), participou pela primeira vez. ”

Já para Maria Luiza Peres Adão (8 anos), ela disse que: “Estou muito feliz com os meus resultados. Consegui vencer os meus medos de correr na minha égua Chick”.

A Ana Beatriz Freire Vargas , à esquerda (9 anos), disse que: “Foi uma prova muito legal e eu gostei muito dos meus resultados” e a Júlia Amorim (10 anos) citou que “Eu adorei. Tentei dar o meu melhor pois já corri lá e foi uma lembrança ótima, foi bom ver o Diamante se lembrando do show que ele deu, quero muito correr lá de novo pois é bom sentir a adrenalina de Araguaína no CT Diego Brito que é um parceiro nosso”

Para Ana Maria Peres Adão (11 anos), ela disse que: “Foi uma prova de alto nível competitivo. Muito feliz em saber que tenho potencial de correr com profissionais treinadores. Minha primeira prova mantendo sempre a constância de tempos. Gratificante! Eu amo esse esporte”

Para grande Campeã, Brenda Camargo (17 anos), ela disse que “Foi um desafio participar dessa etapa, pois estava com animais diferentes não qual não tenho tanto costuma de competir. Essa foi a primeira prova que corri sem a Tiroleza (minha égua de competição) estar lá sem ela me deixou um tanto com medo quanto com o coração apertado em saber que ela não estava presente, mas com certeza em meus pensamentos. Agradeço demais a todos que estavam lá torcendo por mim e me incentivando a não desistir! Gratidão é a única palavra que define tudo o que vivi neste final de semana”.

Já para as irmãs Pelissari, Laura e Luísa as mesmas estão impactadas; foi sua primeira prova fora de Gurupi e representou muito bem nosso esporte e cidade. A Lara disse que “A prova em Araguaia foi algo novo e desafiador, gostei muito! ” e a Luísa disse que “A prova foi muito boa e divertida, gostei muito de ter melhorado meu tempo”.

Também puderam participar em primeira vez os Irmãos Gódoi (Vitor Hugo, Mariana e Cecília – Primeira foto) e fizeram uma excelente apresentação, galgando pódios. Para os pais Ricardo Gódoi e Izabela os mesmos resumiram seus os sentimentos como: Coragem, felicidade e aprendizado

Já para Rebeca Fratim e Paulo Rodrigo os mesmos disseram que “Foi uma experiência incrível, prova muito bem organizada e a emoção de estar n a pista é sempre muito boa”.

Sobre o esporte dos 3 Tambores

O esporte dos 3 Tambores encanta a todos, principalmente por ser uma prova equestre de velocidade que leva charme e elegância por seus atletas. Além das habilidades do(a) competidor(a) e condições físicas do cavalo, a prova envolve muita adrenalina, paixão e determinação para contornar os tambores em um p ercurso triangular preestabelecido no menor tempo possível e sem derrubar nenhum tambor ou cair do cavalo/égua.

Pensando nisso o Centro de Treinamento Márcio Camargo, juntamente com o parceiro Divino Ribeiro estão realizando o 1º Campeonato Tocantinense de 3 Tambores NBHA que acontece em quatro Etapas, duas já ocorreram e as próximas serão nos meses de MARÇO e MAIO/2023, quando serão classificados atletas (cavalo e cavaleiro) para representar nosso Tocantins na SUPER SEMANA DO TAMBOR que acontecerá no mês de JUNHO deste ano na Pista mais veloz do mundo que fica no Haras Raphaela na Cidade de Tietê/SP, organizada pela NBHA – National Barrel Horse Association of Brazil.