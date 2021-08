Por Hellen Cristina

As provas do Campeonato Paraense de Tambor acontecerão em 7 (sete) etapas distribuídas dentre os meses de Agosto a Dezembro/2021 e nos meses de Maio e Junho/2022. Após esse longo período sem provas funcionais em razão da Pandemia no novo Corona Vírus – COVID-19, o Campeonato Paraense surge com força total trazendo esperanças aos nossos Atletas e Cavalos Atletas de Gurupi.

Abrindo a 1ª Etapa do 9º. Campeonato Paraense de Tambor, o Treinador Gurupiense Márcio Alessandro de Camargo apresentou na Cidade de Rio Maria/PA, 12 (doze) atletas, com idades de 7 (sete) a 42 (quarenta e dois) anos e 14 (quatorze) animais/Equinos com idades de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, superando todas as expectativas de uma prova funcional nesse momento delicado de pandemia.

Nossa Cidade foi muito bem representada e Gurupi se destacou do início ao fim (13 a 15 de agosto), e somente do nosso Centro de Treinamento conseguimos apresentar uma quantidade significativa de atletas e de animais com alcance de premiações em várias categorias. “Estou muito feliz! E com o apoio dos pais, minha esposa Neuzeni, veterinários, colaboradores e do motorista do caminhão, graças a Deus, deu tudo certo”, disse Márcio Camargo.

O esporte dos 3 Tambores encanta a todos, principalmente por ser uma prova equestre de velocidade que leva charme e elegância por seus atletas. Além das habilidades do competidor e condições físicas do cavalo, a prova envolve muita adrenalina, paixão e determinação para contornar os tambores em um percurso triangular preestabelecido, no menor tempo possível e sem derrubar nenhum tambor ou cair do cavalo.

Atualmente, várias crianças, jovens e adultos de nossa Cidade, já colhem os frutos de suas dedicações e carregam na bagagem o brilho de vários troféus, medalhas e premiações.

A Prova dos Três Tambores tem como principal lição a disciplina, o esforço e o amor aos animais. E foi pensando nessa base que a mãe, Hellen Cristina Peres, escolheu educar suas filhas. “A criança se apaixona, se dedica completamente. O cavalo desenvolve além do físico, o cognitivo e o emocional. É um esporte envolvente, há que se ter muita disciplina e foco, uma pena não termos o reconhecimento cultural de nosso esporte em nossa cidade e, sequer o apoio dos gestores municipais e estaduais e empresários”.

Confira alguns depoimentos das pequenas grandes atletas:

Para a pequena Gabrielly Bertossim (7 anos), ela disse que: “Significou muito, nunca tinha competido pra valer, ainda mais no meu cavalo. Eu não esperava que derrubaria os tambores”.

Maria Luiza Peres Adão (7 anos), considerou que: “O meu cavalo já pulou a cerca comigo e agora já estou conseguindo cair, levantar e correr de novo. Sou feliz nesse esporte”.

A Ana Beatriz (7 anos), disse que “Foi uma experiência desafiadora, mas muito boa e divertida” e a Júlia Amorim (8 anos) citou que “foi uma experiência muito boa, dei o meu melhor e não chorei quando derrubei os tambores”.

Já a Antonella Facirolli (8 anos) disse que: “Foi muito legal estar com minha família no Pará e poder competir com meus cavalos junto com minhas amigas”.

Para Ana Maria Peres Adão (10 anos), ela disse que: “Eu nunca imaginei que eu poderia ganhar, competi na Categoria Tira Teima com os melhores atletas do Pará. Foi um prazer! Esse esporte eu amo”!

E, para a jovem Steffany Bayman (15 anos), a mesma conta que teve uma “experiência gratificante que contribuiu para o crescimento físico e emocional”.

Além dos Atletas do Centro de Treinamento Márcio Camargo (Ana Beatriz Vargas Freire; Gabrielly Bertonsim; Maria Luiza Peres Adão; Antonella Facirolli; Julia Amorim Cabral; Ana Maria Peres Adão; Ysabella Ortiz; Steffany Bayma Mota; Brenda Pereira de Camargo;Yasmin Ortiz; Nicollas de Paula e Marcio Alessandro), participaram também outros atletas de Gurupi, representados pelos Ranchos Shekinah (Letícia Machado); Raça (Bruna Rezende) e Baruk (Karine Cristina Pelizzari), as quais fizeram belíssimas apresentações e galgando prêmios e pódios.

A 2ª Etapa do 9º. Campeonato Paraense de Tambor já tem data marcada, será nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021, no Parque de Exposições de Paragominas/Pará, com premiação de 50 mil reais.

Desejamos boa sorte a todos os Competidores os quais tem representado muito bem Gurupi em outros Estados Brasileiros.