Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta semana foi comemorado no dia 21 de setembro o Dia Nacional da Luta da pessoa com deficiência física. Nem o sol forte deste dia impediu os treinos de tênis e de bocha na Associação Gurupiense Amigos do Basquetebol (AGAB) em preparativo para o torneio de várias modalidades esportivas que acontecerá em Palmas na primeira semana de outubro em evento organizando pelo instituto Reviver de Palmas.

De acordo com o diretor da AGAB, Glauco Flores, os jogos serão realizados em Palmas (UFT, praia da Graciosa e na AABB) durante os dias 1º, 2 e 3 de outubro e a AGAB em parceria com a Apodefitins estão treinando os atletas de tênis de mesa, bocha adaptada, badminton e em parceria com a Seduc está realizando treino de tênis.