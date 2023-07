da redação

O campeonato é organizado anualmente pela WUKF (União Mundial das Federações de Karatê), órgão regulador internacional do karatê esportivo, com 45 países membros. Maryana Lira está sendo apoiada pela Prefeitura de Araguaína e será a única representante do Tocantins na competição, se juntando aos outros atletas da seleção brasileira que também embarcam para o Reino Unido nas próximas semanas.

“Eu nunca imaginei que chegaria tão longe e entendo a responsabilidade de ser a única atleta brasileira da minha categoria a competir neste campeonato. Estou um pouco nervosa, pois sei que vou encontrar meninas muito fortes por lá e por isso minha rotina de treinos está bem puxada. Quero trazer a medalha de ouro e estou contando com a torcida de todos”, conta Maryana.

Dedicação e apoios fundamentais

Maryana começou a treinar aos seis anos por incentivo do pai, João Roque Frederico, que inicialmente planejava levar apenas o filho mais velho aos treinos de Karatê. Após seis anos se dedicando ao esporte, a adolescente já acumula 32 medalhas, incluindo os títulos de Campeã Brasileira e do Troféu Brasil de Karatê, além de outras diversas competições nacionais e estaduais.

“Essa viagem para participar de um campeonato tão grande é fruto de muito esforço dela, sempre fui um grande fã e incentivador da minha filha, mas também temos que agradecer aos apoiadores do esporte, como a Prefeitura de Araguaína, que se colocou à disposição para patrocinar a Maryana e levar uma representante araguainense para tão longe”, diz o pai.

A delegação brasileira formada por 15 atletas filiados à CBKI (Confederação Brasileira de Karatê Interestilos) viajará para a cidade de Dundee, na Escócia, no dia 9 de julho. O campeonato mundial contará com a participação de quatro mil competidores divididos em diversas categorias, sendo considerada uma competição de alto nível.

“A Maryana já tem trazido muitos resultados positivos aqui no Brasil, ganhando todas as competições de alto nível aqui no nosso país, agora ela foi convocada para a seleção brasileira e sobe um novo degrau, que é muito importante para o karatê tocantinense”, destaca o treinador Alex Parotivo, que acompanha a competidora desde o seu início no esporte. (Por Felipe Maranhão – Foto: Marcos Filho Sandes/ Secom Araguaína)