Por Redação

O jiu-jitsu revelando mais nomes tocantinenses nas artes marciais e dessa vez com uma vitória inédita e histórica, com o ouro da jovem Ana Carolina Silva Bezerra, que no último domingo (15), venceu o Rio Summer International Open, que aconteceu no Parque Olímpico da Vila Militar, na capital carioca.

O evento é de grande relevância nas artes marciais, pelo patamar internacional, além de marcar como o primeiro evento de jiu-jitsu de 2023, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e esse ano a competição contou com a participação de mais de mil atletas de todo o Brasil.

Ana disputou a categoria adulto/médio até 69 kg, faixa branca, no qual teve duas lutas, vencendo uma atleta do Rio de Janeiro e outra de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A tocantinense destaca o alto nível das oponentes e não esconde a felicidade em colocar o estado da região norte no topo. “As duas lutas tiveram o grau de dificuldade, ambas as atletas possuíam jogos diferentes. Fico muito feliz pelo meu resultado, levar essa vitória para o estado é fruto de muita dedicação, disciplina e persistência”, comemora a tocantinense.

A atleta Ana Carolina tem 24 anos, nasceu na cidade de Colinas do Tocantins, foi a única representante do estado na competição. Apesar de jovem, ela coleciona títulos no Tocantins e fora dele. A primeira competição foi a Copa Tocantins, em novembro de 2021, na cidade de Araguaína, onde levou prata. Até agora foram nove eventos esportivos, desses a atleta levou cinco medalhas de ouro. Atualmente Ana é foi classificada como a melhor faixa branca do Tocantins, na temporada de 2022, eleita pela Federação Tocantinense de Jiu-Jitsu (FTJJ), o que a coloca em primeiro lugar no ranking de atletas tocantinenses, em sua categoria.

Representando o time Caio Terra Association, Ana iniciou no jiu-jitsu ainda na cidade de Colinas, no ano de 2021, aos comandos do Sensei Gease Resplandes, professor da escola na cidade. “Ana veio só fazer uma aula experimental e hoje é competidora medalhista, sempre muito dedicada, nunca faltava um treino. A Ana vem se destacando no Tocantins, isso mostra que uma cidade pequena como Colinas está mostrando grandes competidores, pessoas de potencial, principalmente no jiu-jitsu feminino”, reforça o professor de Colinas, Gease Resplandes.

Para aprimorar os conhecimentos no jiu-jitsu, a jovem se mudou para a capital Palmas, onde continua os treinos no time da Caio Terra, com a tutoria do Sensei Wesley Rodrigues, o Lelinho. “Ana se mudou para Palmas para aprender ainda mais e essa vitória representa muito para o esporte e nosso estado. Uma atleta vencendo esse importante campeonato mostra que as mulheres estão conquistando lugar na arte e que elas estão chegando firme, brigando por um espaço que é delas por direito”, afirma o mestre de jiu-jitsu, Lelinho, que atualmente foi eleito pela FTJJ, como melhor faixa preta do Tocantins do ano de 2022.

A medalhista de ouro não quer parar por aqui, a rotina de treinos sempre foi intensa e agora não será diferente. “Treino jiu-jitsu de segunda a sexta e faço o preparo de mobilidade e técnica, mais preparação física, tudo voltado para o jiu-jitsu e competições”, comenta Ana, que foca agora no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, que acontecerá entre abril e maio, na cidade de Barueri, em São Paulo. “Eu, meus professores, preparador físico e fisioterapeuta trabalhamos em cima do objetivo principal, o pódio”, finaliza.