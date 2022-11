O Tocantins conta com mais um importante título esportivo, graças ao desempenho do atleta Wesley Rodrigues (Lelinho), que foi medalha de bronze, na última quinta-feira, 24, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2022, que está acontecendo em São Paulo. O atleta foi o único representante do estado e da região norte a subir no pódio, em sua categoria, no primeiro dia do evento.

Considerado um dos campeonatos mais importantes no universo das artes marciais, o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo reúne atletas de todo o Brasil e também de outros países, sendo vitrine para lutadores despontarem no cenário nacional. Lelinho, que reside em Palmas, disputou na categoria Adulto Faixa Preta, até 88kg, onde no Ginásio do Ibirapuera, foi terceiro lugar em meio a 21 atletas que estavam na sua chave de grupo.

“Foram três lutas, todas muito duras e na semifinal eu estava vencendo, mas no fim o meu oponente conseguiu virar o placar. Ele era o atual campeão mundial da categoria e quase consegui vencê-lo”, afirma Lelinho.

A medalha de bronze é muito significativa, pois segundo o atleta, disputar um campeonato dessa magnitude fora do eixo regional é tão compensador quanto a premiação, principalmente quando coloca o Tocantins em patamar de destaque. “Esse título é uma conquista pessoal muito importante e também de grande relevância para o estado do Tocantins. Não tínhamos, até então, nenhum faixa preta do estado com o pódio no Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, da CBJJE, e acredito que ano que vem, não só eu, mas outros professores faixas pretas vão entrar na competição novamente, brigando cada vez mais para resultados melhores”, reforça Lelinho, que espera mais competidores tocantinenses com bons resultados na competição.

A colocação no campeonato foi possível graças ao esforço coletivo de alunos, que incentivaram os treinos e empresas que ajudaram no custeio para a viagem, já que o atleta contou com o apoio do Instituto de Tratamento de Obesidade – ITTO, All Tech e Grow Suplementos. O sensei Já tem histórico de vitórias no Tocantins e vem dedicando quase 15 anos nas artes marciais, com o último bronze ele encerra o ano competitivo de 2022, mirando em campeonatos para o ano que vem. “Graças a Deus tenho pessoas maravilhosas do meu lado, amigos e alunos que me apoiaram, me ajudaram com custeios. É muito difícil termos incentivo no esporte, tive minha rede de apoio com preparação técnica, preparação física, com a questão de passagem, hospedagem e alimentação”, finaliza o atleta.

Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), iniciou no dia 24 e acontece na capital paulista até o dia 27 de novembro. O Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo é o campeonato mais esperado pelos praticantes de jiu-jitsu, por ser uma referência nas artes marciais, tendo atenção de atletas de todo o país.

Esse ano foram aproximadamente 3 mil inscritos no campeonato, em categorias que vão do adulto, juvenil e infantil (masculino e feminino). Os atletas recebem medalhas até o 4º colocado, troféu para equipe e premiação em dinheiro que variam de R$700 a R$5 mil.