Isabela é filiada a Federação Tocantinense de Taekwondo (FETOT), representando a equipe Tigers Taekwondo, de Paraíso do Tocantins. Além do estadual, ela já conquistou o Campeonato Brasileiro de Faixa Coloridas, disputado em Goiás, e a Copa do Brasil, realizado em Recife, ambos em 2022.