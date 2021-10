Os integrantes da Força Tática do 4º BPM contaram com o apoio de diversos parceiros que se uniram com a missão de propiciar um evento para agregar a comunidade gurupiense.

da redação

Os militares integraram várias forças policiais e a comunidade com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, demonstrar o espírito de corpo existente no meio militar, e promover a aproximação com a sociedade.

O Comandante Geral da PMTO, Cel QOPM Júlio Manoel da Silva Neto, o Chefe do Estado Maior, Cel QOPM Wesley Borges Costa, o Comandante do Policiamento Especial da Polícia Militar, Cel QOPM Márcio Barbosa de Mendonça, Ten Cel QOPM Wesley Dias Costa e o Maj QOPM Dennys Gomes Dalla, Comandante e Subcomandante do 4°BPM, estavam participando da corrida, juntamente com integrantes da Força Tática, GIRO, GOC, Polícia Penal , Polícia Civil, CPE PMGO, Colégio Militar, Bombeiro Militar, policiais da ativa, reserva, seus familiares e a comunidade.

Ao final do percurso, foi montada uma pista de obstáculos para ser percorrida pelos participantes, que além de enfrentarem o desafio de percorrer sete quilômetros no centro da cidade, ainda foram incentivados a superar todos os obstáculos com o auxílio dos militares idealizadores do evento, uma breve demonstração do Desafio Stive’s Race, cuja 2ª Edição será realizada pelo 4° BPM em 2022.

Na oportunidade, foram arrecadados diversos brinquedos que serão entregues as crianças carentes de Gurupi.