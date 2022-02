Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

Após ausência do relator do projeto Vereador Ronaldo Lira na reunião das comissões desta segunda-feira (13/02), o Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final Matheus Monteiro avocou o projeto para sua relatoria e conjunto com o Vereador Colemar da Saborelle garantem parecer na próxima reunião das comissões, que provavelmente será na segunda-feira dia 21 de fevereiro.

Os vereadores citados como relatores já receberam o Parecer Favorável do Ministério Público e aguardam apenas o novo Parecer da Procuradoria da Casa para dar andamento ao Projeto de Lei 27/2021.

Sobre a Associação

A Associação Esporte Clube Castelo é declarada em Lei de Utilidade Pública e atende 305 crianças e adolescentes de 9 a 20 anos em locais cedidos e busca com a aprovação do Projeto de Lei 27/2021 para poder dar melhores condições aos nossos alunos e também poder aumentar o número de atendimentos.