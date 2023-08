da redação

O evento será realizado no Ginásio Pedro Quaresma, na Via Lago, e será a primeira vez que o Tocantins receberá um evento internacional de Jiu Jitsu. A Prefeitura de Araguaína é parceira do torneio, que tem previsão de receber mais de 1.200 atletas do Brasil e do mundo.

A realização de um evento esportivo mundial no Tocantins vem gerando muitas expectativas entre os atletas do estado e de toda região. Por ser uma etapa internacional, a pontuação terá validade maior, com o campeão da categoria Profissional podendo conquistar até 600 pontos.

Segundo Roniedson Andrade, atleta araguainense de Jiu-Jitsu e organizador local do evento, os pontos são um grande estímulo para as inscrições, uma vez que os lutadores bem ranqueados entram diretamente na chave do Mundial em Abu Dhabi no final do ano, sem necessidade de passar por outras seletivas de pré-classificação.

“E, pela primeira vez, a categoria Intermediária também terá premiação em dinheiro. Antes, isso acontecia só com os profissionais. Vamos premiar nas três categorias, tanto no masculino, quanto no feminino, e haverá prêmios para as academias”, afirma Roniedson. A premiação varia de R$ 1 mil e R$ 3 mil.

Município preparado

O secretário interino do Esporte, Cultura e Lazer, José Miguel Filho, destaca que Araguaína possui toda a estrutura necessária para sediar o evento e receber o fluxo de atletas. “Nossa cidade é referência no Estado. Um evento desses movimenta diversos setores da economia, como hotelaria, transporte e alimentação. Hoje, Araguaína é muito bem atendida neste sentido. Tenho certeza de que os atletas serão bem recepcionados em nossa cidade e terão uma rede de serviços completa à disposição”, afirmou.

Atletas locais já se inscreveram

O fato de, pela primeira vez, o Tocantins receber um evento internacional deste porte aumenta mais ainda a motivação dos competidores e das academias locais. O atleta e professor Luan Santos Santana, 31 anos, diz que a expectativa “é a melhor possível” e um torneio como esse, em Araguaína, mobiliza bastante a comunidade do Jiu-Jitsu da cidade. Ele é responsável pelas academias Impacto Team e Bluefit, que, juntas, devem contar com cerca de 70 atletas, sendo pelo menos 10 mulheres e 20 crianças.