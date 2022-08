Por Redação

As inscrições estão abertas para a Corrida do Pé de Pequi, que será realizada pela primeira vez no próximo dia 28, domingo, às 7 horas. São esperados mais de 900 atletas profissionais e amadores de todo o Brasil. O evento é organizado pela Prefeitura de Araguaína e faz parte do Circuito de Corridas de Rua, que foi dividido em três etapas.

O circuito tem como objetivo fortalecer o esporte e valorizar os pontos turísticos e patrimônios culturais da cidade. “Temos muitos atletas que são corredores de rua na cidade e considerando esse quantitativo desenvolvemos esse projeto. Começou na Via Lago com a Corrida do Trabalhador, agora será no Setor Morada do Sol 3 e a próxima etapa será no Parque Cimba”, explicou o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.

O total da premiação é R$ 18.400, o valor será destinado aos cinco primeiros colocados de cada uma das sete modalidades. A competição foi dividida entre categorias feminina e masculina para uma faixa etária diversificada, competidores com 14 até mais de 60 anos poderão se inscrever.

O percurso total é de 6,5 Km, o ponto de largada e chegada será o famoso Pé de Pequi, que fica no Morada do Sol 3. Os atletas irão percorrer a Avenida Raizal, em seguida as ruas Dois, J, Perimetral, Jacuba, Joaquim Rodrigues, Wenderson Araújo, Rua Quinze e Avenida Buenos Aires.

Modalidades

As modalidades da 1ª Corrida do Pé de Pequi são: Elite (atletas experientes), Juvenil (14 a 19 anos), Adulto (20 a 29 anos), Veterano I (30 a 39 anos), Veterano II (40 a 49 anos), Veterano III (50 a 59 anos) e Veteraníssimo (acima de 60 anos). Além de medalhas, os primeiros colocados da modalidade Elite vão receber entre $ 1.000 a R$ 400. Para os demais classificados, o valor é de R$ 300 a R$ 100.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o dia 24, quarta-feira, on-line por meio do site da Prefeitura, ao clicar no banner da Corrida do Pé de Pequi. Os atletas devem informar dados pessoais, como: CPF, nome completo, data de nascimento, conta bancária.

Também é necessário declarar estar em boas condições físicas e médicas para disputar a prova, além de anexar os documentos exigidos. Os interessados ainda podem realizar as inscrições por meio do link: https://araguaina.to.gov.br/corridadotrabalhador/

Famoso Pé de Pequi

Além de levar asfalto, drenagem e calçadas com acessibilidade para os moradores do setor Morada do Sol 3, a Prefeitura decidiu preservar durante as obras, o pequizeiro que há mais de 12 anos dá frutos e é o centro da atenção na Rua Raizal. O pequi é um dos mais famosos frutos da região Centro-Norte do País, nativa do cerrado brasileiro.

A iniciativa do Município foi destaque na imprensa nacional por representar os moradores e tocantinenses. “O nome dessa corrida é uma referência a esse ponto cultural e histórico, nosso famoso pé de pequi foi destaque no noticiário nacional”, afirmou o secretário.

No setor, a população ainda conta com mais de 3,7 km de asfalto, 1,8 Km de drenagem e 20 km de calçadas com acessibilidade.