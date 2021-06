Seis Termos de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Gurupi e instituições beneficentes e de voluntariado foram firmados nesta quinta-feira, 17. Com a contrapartida da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), o município vai disponibilizar 100 profissionais do seu quadro de servidores para atuarem no atendimento a mais de 1.700 estudantes que recebem assistência dessas entidades.

A oferta gratuita de atividades educacionais, esportivas, culturais e de inclusão foi garantida por meio da celebração dos termos de cooperação assinados hoje, na Secretaria Municipal da Educação de Gurupi pela Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, pela Secretária da Educação, Amanda Costa e representantes das seis entidades beneficiadas.

Educação Infantil

Na Associação Berçário Espírita Maria de Nazaré (ABEMN), que fica no Centro da cidade, serão beneficiados 56 alunos no berçário e no maternal. Já na Instituição Beneficente Irmã Dulce, o atendimento será mais ampliado, para 120 alunos do maternal e pré-alfabetização. Neste caso, o termo de cooperação técnica disponibilizou 24 servidores municipais.

Na área da educação infantil o maior número de servidores municipais ficará a serviço da Creche Espírita Pré – Escola Maria Madalena, com 45 funcionários da prefeitura de Gurupi, desde professor a merendeira. A creche atende 265 alunos, também nos níveis maternal e pré-alfabetização.

AGAB

A contribuição da Prefeitura de Gurupi por meio da SEMEG com ações como o voluntário esportivo desenvolvido pela Associação Gurupiense dos Amigos do Basquetebol (Agab), vai disponibilizar mão de obra profissional para o atendimento pedagógico em atividade complementar no contra turno para os alunos das escolas municipais nas modalidades vôlei e basquete.

Segundo o termo de cooperação técnica 1.210 crianças e adolescentes serão contemplados. “Não se desenvolve projetos como esses, sozinho, sem apoio e parcerias não conseguiríamos avançar. Agora vamos trabalhar em conjunto e de forma integrada, para que todos entendam que esta é uma gestão parceira e amiga e que o nosso objetivo é o acolhimento”, explicou a Prefeita Josi Nunes.

APAE

Na ocasião foi renovado por mais um ano, a cooperação técnica com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Gurupi para prestação de assistência pedagógica à escola especial. A SEMEG vai disponibilizar quatro professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para ministrarem aulas na associação para 14 estudantes.

Casa de Cultura

Outro termo de cooperação foi firmado com a Casa de Cultura Unirg e vai garantir isenção total de mensalidade com 30% das vagas destinadas a alunos da rede municipal de Educação de Gurupi.

“É muito bom ver nossos profissionais podendo atuar nessa frente, fortalecendo essas parcerias e levando aos nossos alunos aquilo que nós temos de melhor através do esporte, das creches e também, agora, da Casa de Cultura”, disse Amanda Costa.