O evento foi realizado e custeado por amigos, torcedores, admiradores, apoiadores e ex-atletas da Associação Atlética Araguaçuense, que se reúnem há 16 anos, consolidando amizades e cultivando os grandes momentos futebolísticos vivenciados durante o período em que integraram a mencionada entidade esportiva, que teve destacada atuação no futebol amador do Estado do Tocantins e Norte Goiano, levando alegria à sua apaixonada e fiel torcida.

Na ocasião, além de disputarem a tradicional partida comemorativa (Equipe dos ex-atletas que residem em Araguaçu – Uniforme amarelo x Equipe dos ex-atletas que residem em outros Municípios – Uniforme vermelho), no período matutino, exercitando as habilidades com a bola, os ex-atletas, amigos e admiradores participaram, em seguida, de confraternização, sendo-lhes ofertado um excelente almoço, com churrasco, bebidas e música ao vivo, prestando, ainda, homenagens a alguns ex-jogadores e seus familiares, como Doutor, Eugênio, Haroldo, Lindomar (in memoriam) e Teté (in memoriam), pela dedicação, comprometimento, colaboração e relevantes serviços prestados ao futebol local.

Um dos homenageados, o ex-atleta Eugênio, manifestou “a sua gratidão pela belíssima homenagem recebida, bem como por ter integrado a Seleção Araguaçuense, mostrando o talento e contribuindo para o desenvolvimento esportivo, ressaltando, ainda, às lições e o aprendizado proporcionado pelas amizades constituídas durante o período em que atuou como jogador e morador de Araguaçu”, parabenizando, por fim, a excelente organização do evento.”

O ex-atleta Doutor, que foi um dos homenageados, disse que “ficou muito agradecido pela homenagem recebida, bem como por fazer parte da história do futebol estadual e local, sendo considerado um dos melhores jogadores da Associação Atlética Araguaçuense, ressaltando que dentre às várias amizades constituídas no futebol, destaca-se o ex-atleta Aelton Camargo, como um esportista e cidadão exemplar, se orgulhando de ter atuado ao seu lado em um time profissional, durante o período em que integraram a Associação Atlética Anapolina e, depois, em Araguaçu, no futebol amador, parabenizando, por fim, os organizadores pela realização do encontro.

Participaram do evento, ex-atletas que residem em Araguaçu, assim como em diversos municípios brasileiros e, que mesmo diante da mais grave e traumática pandemia que o Brasil vivencia, nutridos do sentimento de amizade, reforçado pelo avanço da tecnologia (grupo formado em aplicativo de mensagens instantâneas) se empenharam para prestigiar o evento, pois sabem que é um momento de atualizar às conversas e relembrar os velhos tempos de boleiros, regado pelo calor humano e abraço amigo, em um período que, infelizmente, o amor pelo próximo se esfria intensamente.

O evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, entre amigos, desportistas, torcedores, familiares e ex-jogadores da referida associação esportiva, recordando os bons tempos de futebol e consolidando às amizades, ficando a organização, nesse ano, a cargo dos desportistas Robertão, Rosivaldo e Ivan (Boquinha), auxiliados por todos os ex-jogadores, entusiastas e amigos.

Breve histórico da Associação Atlética e o duelo com a equipe do Wanderlândia

A AAA – Associação Atlética Araguaçuense, foi fundada em 29 de março de 1989. Os ex-jogadores representaram o Município de Araguaçu em diversos campeonatos amadores regionais e estaduais, conquistando, inclusive, alguns títulos. Dentre os jogos memoráveis, destaca-se a semifinal do Campeonato Estadual Amador, organizado no ano de 1993, pela Federação Tocantinense de Futebol, disputada com a competente equipe do Wanderlândia Esporte Clube.

Nesse duelo da Semifinal do Campeonato Estadual Amador do Tocantins, a partida entre a Associação e Wanderlândia, teve a equipe Araguaçuense como vencedora, no primeiro jogo, na condição de mandante, pelo placar de 1 x 0. Esse jogo, diga-se de passagem, foi marcado por um incidente, que culminou no acesso da torcida local ao interior do campo, tomada por forte sentimento de emoção e euforia.

No jogo de volta, a equipe do Wanderlândia Esporte Clube, na condição de mandante, lotou o seu estádio municipal e, diante da pressão e apoio da torcida, venceu a equipe de Araguaçu, pelo placar de 3 x 1, classificando-se para a final do campeonato, em que se sagrou campeã.

Esse jogo, inclusive, demandou reforço policial militar, oriundo de Araguaína, em decorrência do comportamento aguerrido e apaixonado da torcida wanderlandiense, que danificaram, até mesmo, veículos da comitiva adversária, como forma de revide à pressão exercida pela torcida araguaçuense, durante a primeira partida.

Dentre os ex-atletas da AAA que participaram desse jogo memorável, em que a equipe era conduzida pelo saudoso técnico Tibúrcio e seu auxiliar Beck, destacam-se Aelton Camargo, Batista, Benones, Betin, Coca, Doutor, Eugênio, Fernando, Mazin, Paulo Faquiny e Serginho.