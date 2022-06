O grupo de corrida Foco, Força e Fé realizou na manhã deste sábado (11) a I edição da corrida junina e contou com a presença de vários amantes do atletismo.

da redação

“O objetivo foi comemorar as festividades juninas que se realizam neste mês e tivemos mais de cem atletas, com um momento de muita descontração e parceria entre os envolvidos. Saímos do Parque Mutuca e comemoramos bastante no retorno”, disse Zander Luis, um dos organizadores da corrida.