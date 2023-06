Por Redação

Essa é uma conquista que enche de orgulho a comunidade escolar e também destaca o compromisso da Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal da Educação em incentivar e apoiar talentos dentro da escola. Para o secretário municipal da educação, professor Davi Abrantes, a vitória do aluno, reforça que cada indivíduo é único e possui habilidades extraordinárias a serem descobertas e desenvolvidas.

“É importante ainda destacar o papel dos profissionais da rede municipal de ensino que auxiliaram o aluno em sua jornada esportiva. Os professores de Educação Física e os demais membros da equipe escolar desempenharam um papel fundamental no apoio ao aluno, fornecendo orientações, encorajamento e suporte durante os treinamentos e competições. Que essa conquista seja uma fonte de motivação para que todos nós continuemos a apoiar e valorizar a inclusão em todas as suas formas, dentro e fora das salas de aula”, disse secretário.

Atleta

Emerson de Oliveira Lima é um adolescente de 13 anos, que tem uma deficiência no braço em decorrência do parto. Mas essa deficiência levou Emerson para outro cenário e ele se tornou um verdadeiro exemplo de superação ao conquistar uma medalha no atletismo do ParaJets, um dos eventos mais importantes para atletas com deficiência física do Tocantins. Sua vitória representa não apenas um marco pessoal, já que é a primeira vez que o aluno participa de uma competição desse nível, mas também um momento histórico para a rede municipal de Gurupi, que também é a primeira vez que tem um representante da rede e que conquista uma vitória nesse evento esportivo.

Desde o início do ano, o professor Rogério Pereira Maciel, incentiva o esporte nas aulas de educação física. E o Emerson, segundo o professor, foi um dos alunos que se destacou. A Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, comprometida com a inclusão e o estímulo aos talentos de seus alunos, ofereceu suporte para essa jornada esportiva. E observando as habilidades do aluno, Rogério resolveu inscrevê-lo na competição e segue com ele apoiando a cada desafio. “É muito importante incentivar essas crianças a participarem dos esportes na escola, mostrar para essa criançada que elas também são capazes, mesmo que tenham algum tipo de deficiência. Por meio do Parajets e outros eventos, podemos incentivar os demais alunos a participarem, vivenciar momentos como esse e conhecer outros lugares e atletas. A escola é o grande berço para uma criança que deseja um dia realizar o sonho de ser um atleta profissional. Somos gratos a todos que se empenharam e também a Secretaria Municipal da Educação, por todo o suporte prestado”, disse.

Emerson nunca havia participado de uma competição, enfrentou 8 adversários e saiu com a vitória. Ele ainda terá outro desafio, participar da corrida de 250 metros, com 17 atletas, nesta quinta-feira, 15, em Porto Nacional. Mas mesmo assim, com a vitória na corrida de 75 metros, ele segue esperançoso para conseguir ser bem avaliado pela comissão e garantir a vaga na disputa da segunda fase da regional do ParaJets, que irá acontecer em Brasília, no mês de outubro.

Inspiração

A conquista de Emerson de Oliveira Lima, no atletismo do ParaJets marca um momento histórico para a rede municipal de Gurupi. Sua medalha é um símbolo de superação e dedicação, inspirando não apenas seus colegas de escola, mas toda a comunidade. Com apoio e incentivo oferecidos pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação e a Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, Emerson mostrou que é possível alcançar grandes feitos, mesmo diante de desafios. Que sua conquista sirva como exemplo e motive outros alunos a seguirem seus sonhos e acreditarem em seu potencial.

PARAJETS

O ParaJets é conhecido por reunir atletas com deficiência física, visual ou intelectual, proporcionando a eles uma plataforma para mostrarem suas habilidades atléticas e celebrarem a inclusão.

A competição acontece até dia 15/06, próxima quinta-feira, na cidade de Porto Nacional. Emerson é o representante da rede municipal de ensino de Gurupi, na modalidade Atletismo, nas categorias masculino 14 e 15 anos. Disputando nas corridas, 75 e 250 metros.