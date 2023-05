Por Redação

O município de Aliança do Tocantins, na região Sul do estado, recebe amanhã, 21, pela primeira vez um torneio do projeto Atleta do Amanhã. O torneio vai reunir cerca de 15 equipes, totalizando 225 atletas, além de torcedores, familiares e o público em geral. O início das jogos está marcado para as 8h, no campo society da cidade.

Com o apoio da prefeitura municipal de Aliança, da Câmara de Vereadores e da Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu), o torneio também será um momento de integração, além de esporte e lazer. Também serão entregues três mil em prêmios e troféus, além de toda uma estrutura com banheiros, tendas de apoio, atrações musicais e etc.

“Um domingo de muita bola em campo, jogo e incentivo à prática esportiva”, afirmou o deputado estadual Eduardo Fortes idealizador do projeto. Ele adiantou que durante o evento também será servida alimentação gratuita e de qualidade aos jogadores e o público em geral.

“O nosso projeto visa revitalizar o esporte amador nos municípios da região Sul e Sudeste do Tocantins no intuito de integrar a comunidade e incentivar a prática esportiva”, disse Eduardo Fortes.