Na nota, Alex da Exclusiva diz que procurou contribuir com o Clube na melhoria da qualidade da gestão e alega a falta de apoio, motivando-o a entregar a presidência.

“Falta de apoio dificulta de forma significativa a participação da equipe nas mais diversas competições de base e profissional a nível de estado, bem como a manutenção estrutural e de pessoal do clube, impossibilitando que venhamos a disputar as competições de igual para igual com outras equipes do Tocantins”, disse Alex.

NOTA DE RENÚNCIA

Eu, Alex Rodrigues, comunico a toda diretoria, torcedores e imprensa esportiva a minha renúncia da presidência do GURUPI ESPORTE CLUBE.

Durante os 20 meses em que estive a frente desse importante clube futebolístico do Tocantins, procurei contribuir de forma séria e responsável na melhoria da qualidade da gestão do clube. Desde a organização das Finanças a aquisição de material esportivo, passando pelas participações em várias competições estaduais. Porém, a falta de apoio dificulta de forma significativa a participação da equipe nas mais diversas competições de base e profissional a nível de estado, bem como a manutenção estrutural e de pessoal do clube, impossibilitando que venhamos a disputar as competições de igual para igual com outras equipes do Tocantins.

Continuarei torcendo para o nosso camaleão do sul, e sempre que possível contribuindo também financeiramente com o clube.

Agradeço a todos que me ajudaram nesse período e desejo votos de sucesso a nova gestão!! Estou a disposição para continuar contribuindo com a nova gestão.