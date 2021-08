Neste final de semana (28 e 29 de agosto) serão realizadas a terceira etapa do Campeonato Brasileiro e da Copa Brasil de águas abertas. As provas serão em Luzimangues, distrito de Porto Nacional.. A prova de 7,5 km do Campeonato será seletiva para o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos que acontece em novembro na Bolívia.

De acordo com a secretária de Educação, Esporte e Juventude, Adriana Aguiar, 3ª etapa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de Maratonas Aquáticas conta com o apoio, irrestrito, do Governo do Tocantins.

Na prova dos 7,5 km serão classificados quatro nadadores, sendo os dois melhores no masculino e dois no feminino entre os nascidos entre 2004 e 2005. Para as outras provas e categorias, a seletiva acontecerá na etapa de Brasília, dias 17 e 18 de outubro, em que os dois melhores classificados masculino e feminino nas provas de 10 km (nascidos em 2003/2002) e 5 km (nascidos em 2006 e 2007) tentarão suas vagas para o Sul-Americano.

Ao todo, cerca de 210 atletas participarão do Campeonato Brasileiro e da Copa Brasil. No sábado serão disputadas as provas de 7,5 km do Campeonato Brasileiro e de 1,5 km da Copa Brasil. Já no domingo acontecem as disputas de 5 km do Campeonato Brasileiro e de 2,5 km da Copa Brasil.

O percurso da prova de 7,5 km será de 2,5 km, portanto terá duas voltas. No domingo, a prova do Campeonato Brasileiro terá duas voltas e a da Copa Brasil terá apenas uma