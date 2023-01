Por Wesley Silas

Com o desafio de percorrer 21k e 07k, o percurso de 21k terá altimetria de 740 metros e o de 7k altimetria de 650 metros. As inscrições encontram-se abertas e poderão ser feitas pelo site https://doity.com.br/taquarucutrailrun2023 .

Além do desafio, os participantes terão a oportunidade de apreciar um dos principais destino do turismo do Tocantins.

A competição é caracterizada como corrida a pé em meio a natureza com ambos os percursos demarcados, onde o objetivo é concluir o(s) trajeto(s) no menor tempo possível. A Primeira Edição da Prova acontecerá no dia 05 de fevereiro de 2023 na cidade de Taquaruçu – TO.

A competição conta com 04 categorias (masculino e feminino) que são definidas conforme a descrição abaixo:

21k Masculino (Geral) PÓDIO DO 1º AO 5º

21K Feminino (Geral) PÓDIO DO 1º AO 5º

7k Masculino (Geral) PÓDIO DO 1º AO 5º

7K Feminino (Geral) PÓDIO DO 1º AO 5º

O horário da largada será dividido da seguinte forma (todas as categorias e nipes): 21k : 07h 07k : 07h15

