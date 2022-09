Estão abertas as inscrições para o “Campeonato Interbairros de Free Fire Mobile: Gurupi Gamer”, que acontecerá presencialmente durante a 8ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi (Sicteg) nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2022. O prazo segue aberto até o dia 16 de outubro de 2022 e o interessado deve se inscrever pelo formulário: https://forms.gle/9StpcQbVaFVxzBxB7 .

O campeonato faz parte do Projeto Gurupi Território Gamer, realizado pelo Programa InovaGurupi da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia em parceria com o Sebrae.

Para participar, o interessado deve ter 12 anos ou mais, na data de inscrição; dispor de um aparelho celular com o free fire instalado; ter uma conta com mais de 30 partidas jogadas e ter disponibilidade para estar no local do evento no período noturno.

Conforme o regulamento, ao todo, uma equipe deverá ser composta por quatro integrantes (squad). Fica a critério da equipe ter ou não reservas, com limite de dois reservas. É obrigatório que haja no mínimo quatro jogadores por equipe; a equipe deverá escolher um dos participantes para ser o líder, o qual será o porta voz do time, podendo assim responder em nome de toda a equipe. Cada equipe deverá indicar qual bairro deseja representar dos bairros dispostos na lista oficial da prefeitura municipal de Gurupi, disponível no link: Gurupi (TO) – Índice de bairros e demais núcleos populacionais – mbi.com.br .

De acordo com o edital, os jogos acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2022, em forma de eliminatória. Os jogos durante os dias 26 e 27 de outubro iniciarão a partir das 18 horas, e assim que encerrar um jogo, será dado um tempo de 15 minutos, para que as próximas equipes se preparem para seu respectivo jogo.

A final ocorrerá no dia 28 de outubro, em horário a ser divulgado pela comissão organizadora.

Premiação

Serão premiadas as três melhores equipes:

1° lugar -4 Kits Gamer Mobilador 7 em 1: Teclado, mouse gamer, fone para celular tipo C – Exbom (1 para cada membro titular do squad).

2° lugar -4 Kits Mobilador 6 em 1: Teclado, mouse gamer, Kit Celular Mouse Pad RGB (1 para cada membro titular do squad).

3° Lugar -4 Kits Gamer Para Celular Mobilador 5 em 1 (1 para cada membro titular do squad).

A data da entrega da premiação será divulgada pela organização em breve.

O edital pode ser conferido aqui.