Abertas as inscrições para a 6ª etapa do Circuito SESI de Beach Tennis

Por Redação

O Serviço Social da Indústria (SESI) anuncia a abertura das inscrições para a 6ª Etapa do Circuito SESI de Beach Tennis 2023. Os amantes do esporte e entusiastas do Beach Tennis têm a oportunidade de competir em mais uma etapa do maior Circuito da modalidade na região. As inscrições vão até o dia 12 de outubro.

A 6º etapa da competição acontecerá de 19 a 22 de outubro, na Arena TonareiaSports, em Gurupi e oferece aos participantes a oportunidade de competir por prêmios no valor total de R$16 mil.

As vagas para o torneio são limitadas, portanto, os interessados não devem perder tempo e garantir sua participação o quanto antes. As inscrições têm valores que variam de acordo com a categoria, indo de R$30,00 a R$100,00, e podem ser realizadas pelo site LetzPlay https://LetzPlay.me/t/13882

O Circuito SESI de Beach Tennis é conhecido por sua variedade de categorias, abrangendo 18 no total, incluindo Masculina A, B, C, D e Iniciante; Feminina B, C, D e Iniciante; Mista B, C, D e Iniciante; 40+ Masculino, Feminino e Misto; e Sub14 Masculino e Feminino.

Os primeiros 100 atletas inscritos, na etapa, receberão a Camiseta do Circuito. A cada etapa os primeiros 250 atletas inscritos receberão uma medalha personalizada que ao final formará a mandala do circuito.

Para obter mais informações e se inscrever, entre em contato pelos telefones (63) 9 9988 8512 / (63) 9 9977-2310 (WhatsApp) ou visite a sede do SESI Esporte na quadra 902 Sul – Avenida Teotônio Segurado.

